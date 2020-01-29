نقلت وكالة "​سبوتنيك​" عن مصادر تأكيدها احتراق سفينة نفط شمال غرب إمارة ​الشارقة​ في ​الإمارات​. وأشارت إلى أن ​السفينة​ المشتعلة هي سفينة MV Osprey وهي شركة نرويجية للأحمال الثقيلة، وقد اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 4 مساءً، بينما كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة و​جزيرة أبو موسى​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبوتنيك: احتراق سفينة نفط شمال غرب إمارة الشارقة في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.