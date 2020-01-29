دانت ​وزارة الخارجية​ التونسية إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لـ"صفقة القرن"، ووصفت هذه الصفقة بـ"العنصرية". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس عن خطة ​الولايات المتحدة الأميركية​ للسلام في ​الشرق الأوسط​، المعروفة بـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في ​واشنطن​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التونسية: ندين صفقة القرن "العنصرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.