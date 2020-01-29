بي بي سي تعلن إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير









اسماء السيد - لندن: أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأربعاء الغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير ضمن خطة "تحديث" للتأقلم مع الاستخدامات الجديدة للجمهور قبل مفاوضات يتوقع أن تكون صعبة سياسيا حول تمويل وسيلة الاعلام السمعية البصرية البريطانية العامة.

وأعلنت مديرة الاعلام فران أنسوورث في بيان "علينا تحديث قسم الأخبار للعقد المقبل بشكل يساهم في توفير مبالغ كبيرة" موضحة أنه نتيجة لهذه التغيرات سيتم إلغاء 450 وظيفة.

وترغب البي بي سي في إلغاء الإزدواجية بين مختلف قنواتها والاستثمار أكثر في الرقمي مع نسخة جديدة من تطبيقها "بي بي سي نيوز".

وسيتم نشر مزيد من الصحافيين خارج لندن.

وقالت "على بي بي سي أن تتأقلم مع التغييرات في طريقة استخدامنا من الجمهور. علينا التأقلم والتحقق من أننا لا نزال وسيلة الاعلام الأكثر مصداقية في العالم وخصوصا من أن نكون الاكثر أهمية بالنسبة إلى الجمهور الذي لا يتابعنا اليوم".

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وأوضحت بي بي سي أنها مرغمة على توفير 80 مليون جنيه (95 مليون يورو) بحلول 2022 تم توفير نصف المبلغ والنصف الثاني بفضل التدابير المعلنة الأربعاء. وعليها التعويض عن إلغاء اتاوة التلفزيون لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة اعتبارا من يونيو.

والاتاوات (154,50 جنيه أي 178 يورو) المصدر الرئيسي لإيراداتها لكن تمويل بي بي سي سيخضع لمراجعة اعتبارا من 2022 في أجواء من التشنج مع السلطات البريطانية.

وأيد رئيس الوزراء بوريس جونسون الغاضب من تغطية الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، خفض الاتاوات وكذلك الغرامات بحق من لا يسددها ما بات يطرح تساؤلات حول تمويل هيئة الإذاعة البريطانية التي توظف 22 ألف شخص.

وفي 20 يناير أعلن توني هول المدير العام لبي بي سي استقالته "من أجل مصلحة المؤسسة".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية عديدة أن استقالته أثارت غضب رئاسة الحكومة لأن ذلك يسمح لديفيد كليمنتي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحالي بتعيين خلف هول وليس خلف كليمنتي الذي ستعينه السلطة.