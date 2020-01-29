إجراءات لمنع انتشار "كورونا" عالمياً

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بكين: ارتفعت حصيلة القتلى المرتبطة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 132 شخصاً، اليوم الأربعاء، مع تسجيل قرابة 1500 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من ستة آلاف حالة في مختلف أنحاء البلاد.

وتعتقد السلطات الصينية أنه ينتقل من إنسان إلى آخر بطرق عدة، وأنه يمكن أن ينتقل بين الناس قبل ظهور الأعراض عليهم.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن ديفيد هيمان، مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية للأمراض المعدية قوله إن هناك بعض الإجراءات المهمة التي يمكن للدول اتخاذها لمنع انتشار الوباء عالمياً.

وأوضح أن من أهم هذه الإجراءات هي عزل المصابين بالفيروس داخل المستشفيات ومنعهم من الاحتكاك بغيرهم، بالإضافة إلى فحص جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض في الفترة السابقة لإصابته بالفيروس، ووضعهم تحت المراقبة.

وتابع هيمان أن من بين الإجراءات الأخرى التي تلعب دوراً مهماً هو حظر السفر من وإلى المناطق التي انتشر بها الفيروس، وهو الإجراء الذي اتخذته الصين بالفعل، حيث فرضت عزلاً على ووهان، مركز انتشار الفيروس، وما لا يقل عن 10 مدن أخرى وأغلقت وسائل النقل بهذه المناطق مع وضع نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية المؤدية لهذه المدن.

ورحب خبراء الصحة بهذه الخطوة التي وصفوها بالجريئة، قائلين إنها قد تساهم بشكل كبير في وقف انتشار الفيروس.

ومن بين الإجراءات الأخرى لمنع تفشي الوباء عالمياً هو تطوير لقاح له بشكل سريع يتناسب مع طبيعته السريعة في الانتشار. ولا توجد لقاحات مضادة للفيروس الجديد حتى الآن.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الصين لمواجهة الوباء ومنع انتشاره هو زيادة إنتاج الكمامات الطبية.

لائحة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في ديسمبر.

الصين

تأكدت إصابة 5974 شخصاً في الصين توفي منهم 132 بحسب آخر حصيلة في 29 يناير. ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في محافظة هوباي، بؤرة المرض.

وجرى تسجيل ثماني حالات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم كانوا قد زاروا ووهان مؤخراً.

وسجلت 7 حالات في في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من الصين القارية. واكتشفت أول حالة في 22 يناير لدى امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً وصلت هذه المنطقة الإدارية الخاصة في الصين قبل ثلاثة أيام عبر قطار من مدينة جوهاي الصينية المجاورة.

دول آسيا والمحيط الهادئ

تايلاند

أعلنت السلطات في 28 يناير وجود 14 حالة مؤكدة في تايلاند. وهو أكثر بلد فيه إصابات بعد الصين. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في الـ73 وصلت من ووهان هذا الشهر.

تايوان

سجلت سبع إصابات في تايوان حتى الآن آخرهما لصينيين وصلا الجزيرة في 22 يناير مع مجموعة سياح.

سنغافورة

أكدت سنغافورة حتى الآن إصابة سبعة اشخاص بالفيروس وصل جميعهم من ووهان.

اليابان

أكدت السلطات الصحية اليابانية في 28 يناير اكتشافها لإصابة سابعة، إحداها لشخص لم يسافر مؤخرا إلى الصين.

وقاد المصاب وهو في الستينات من عمره مركبات تحمل سياحا قدموا من ووهان في وقت سابق بيناير.

أستراليا

تم تأكيد خمس إصابات، آخرها لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً وصل سيدني مباشرة من ووهان، واكتشفت حالته في 27 يناير. وأول إصابة اكتشفت تعود لرجل وصل من ووهان إلى ملبورن قبل أسبوع.

ماليزيا

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سجلت في ماليزيا أربع إصابات، جميعهم صينيون في اجازة من ووهان. ومن بينهم امرأة تبلغ 66 عاماً وصبي في ال11 ورضيع في الثانية. والحالة الاخيرة المؤكدة لرجل اربعيني دخل البلاد في حافلة ضمن رحلة صينية منظمة.

كوريا الجنوبية

ذكر الاعلام الكوري الجنوبي الاثنين تسجيل اربع حالات، بينهم ثلاثة صينيين وكوري جنوبي، قدموا جميعاً من ووهان.

فيتنا

أكدت فيتنام إصابتين. وهي لصينيين، رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى.

كمبوديا

أعلنت وزارة الصحة الكمبودية في 27 يناير عن اول اصابة لرجل ستيني جاء من ووهان.

النيبال

جرى الإعلان عن أول إصابة في 24 يناير في النيبال، لرجل في ال32 عاد من ووهان في 9 يناير، تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

سريلانكا

تم تأكيد الإصابة الأولى في هذا البلد في 27 يناير وهي لسائح صيني يبلغ 43 عاماً وصل من محافظة هوباي.

الأميركيتان

الولايات المتحدة

أكدت الولايات المتحدة خمس إصابات لاشخاص "سافروا جميعاً مباشرة من ووهان، بحسب السلطات.

كندا

أعلنت كندا عن أول إصابة الاثنين لرجل عاد من ووهان الى تورونتو، ربما نقل العدوى إلى زوجته التي لم تتأكد إصابتها بعد.

أوروبا

فرنسا

أربع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وتم تأكيد أول ثلاث إصابات، الأولى في أوروبا، في 24 يناير، أحدهم في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

وأعلنت الحالة الرابعة في 28 يناير لدى سائح صيني نقل إلى المستشفى في باريس بحال خطرة.

ألمانيا

أربع حالات في ألمانيا. وأعلنت السلطات مساء الثلاثاء عن اكتشاف ثلاث إصابات في بافاريا، وهم موظفون في شركة اكتشفت فيه الحالة الأولى صباح ذلك اليوم.

وقالت السلطات الصحية إن هذا الشخص تلقى العدوى من شخص آخر على الأراضي الألمانية، ما يشكل أول إصابة عن طريق عدوى بين البشر على الأراضي الأوروبية.

الشرق الأوسط

الإمارات العربية المتحدة

أكدت أربع إصابات على الأقل الأربعاء، جميعهم لعائلة صينية من ووهان.