شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاصيل جديدة حول نقل أردوغان إرهابيين من سوريا إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن المخططات التى يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما يقوم به بالتعاون مع حكومة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، من نقل عدد من الميليشيات المسلحة الإرهابية من سوريا إلى ليبيا، بشكل مستمر للقتال بصفوف قواتهم الإرهابية لتنفيذ مخطط أردوغان التخريبي في المنطقة.

وأضاف التقرير، أن هذه العناصر حصلت على تمويلات عديدة، ويتم نقلها عبر رجلات جوية، وتوقيع عقود مع حكومة السراج للقتال بصفوفهم ضد مؤسسات ليبيا الشرعية، وعلى رأسها الجيش الوطني الليبي، والعمل على نشر الإرهاب والتخريب في المناطق الليبية، وذلك تنفيذ لمخططات الرئيس التركي.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بنكث تعهداته بشأن اتفاق برلين حول ليبيا مؤكدا أنه تم رصد سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

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يذكرأن، كشف موقع أحوال التركى كواليس إغراء المرتزقة السوريين للقتال فى ليبيا، مشيرا إلى نقل طائرة تجارية لعدد من المرتزقة السوريين بأمتعتهم وأسلحتهم إلى العاصمة طرابلس رفقة أكثر من 3 آلاف مرتزق انضموا إلى الميليشيات المسلحة.

وأكد الموقع أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قرر إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أنقرة أرسلت عشرات المدربين الأتراك لدعم ميليشيات حكومة الوفاق على استخدام الأسلحة المضادة للطائرات وطائرات بدون طيار.