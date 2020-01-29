شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مستقبل وطن" ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان معرض أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، افتتاح معرض الأجهزة الكهربائية، تحت شعار "كلنا معاك"، بأسعار مخفضة للمواطنين، والمقام فى أرض المعارض لمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم.

وشارك فى حفل الافتتاح، اللواء شريف بشاره محافظ الإسماعيلية، والنائب عماد حموده الأمين العام المساعد للحزب، والمهندس أحمد صبرى، أمين الشباب المركزية بالحزب، والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، وماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، وقيادات وأعضاء الحزب بالإسماعيلية، والغرفة التجارية.

وكانت قد نظمت الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عثمان بالتعاون مع حزب مستقيل وطن، معرضا يتضمن كل الأجهزة المنزلية وبأسعار مناسبة للمواطنين ويستمر من اليوم وحتى 29 فبراير ولمدة شهر.

ياتى المعرض فى إطار التعاون بين حزب مستقبل وطن والغرفة التجارية من أجل تنظيم العديد من المعارض فى الفترة المقبلة فى أرجاء محافظة الإسماعيلية.

وصرح المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، بأن المعرض يأتى لمكافحة الغلاء وتلبية احتياجات المواطن المصرى من السلع الاستهلاكية والمعمرة.

ومن جانبه، أضاف حماد موسى أمين الحزب بالمحافظة، بأن هناك المزيد من المعارض سيتم افتتاحها فى كل مكان بالمحافظة بعد الاتفاق مع الغرفة التجارية وبروتوكول للتعاون بين الحزب والغرفة برئاسة المهندس أحمد عثمان.

كما شارك فى المعرض كبار التجار بالإسماعيلية وتم عرض مجموعة سيارات بالتخفيض وتقسيط بدون فوائد كما تم عرض أجهزة منزلية كهربائية بأسعار منافسة واقل من مثيلاتها بالأسواق.

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