بوتين يصدر عفوًا عن أمريكية إسرائيلية مسجونة في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا بالعفو عن نعمة يساكر، وهي أمريكية إسرائيلية مسجونة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ومن المنتظر أن يصطحب رئيس حكومة تسيير الأعمال لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو الذي سيزور موسكو يوم الخميس معه في طريق العودة نعمة يساكر.

وطالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، روسيا بالإفراج عن يساكر (27 عاما) التي أصدرت محكمة روسيا حكما بسجنها 7 أعوام في أكتوبر 2019، بعد العثور على ما يقرب من 10 غرامات من الماريجوانا في حقيبته أثناء الهبوط في مطار موسكو في أبريل.