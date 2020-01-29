محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تصوير- محمود بكار:
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، أن مصطلح التراث بدأ تداوله مع نشر الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، عدة كتب من الأدب القديم، مؤكدا أن التراث الإسلامي مصطلح كبير يتسع لكل لما هو له علاقة بالإسلام.
وقال جمعة خلال ندوة عقدت مساء اليوم، في جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "التراث تراكم تاريخي وثقافي له جوانب كثيرة، يشكل في مضمونه هوية الدول وخصوصيتها، ومن خلاله يتم تمييز كل مجتمع عن غيره".
وطالب جمعة بضرورة "التعامل مع التراث بحكمة وبشكل مختلف عما يطالب به البعض، من خلال وضع قواعد محددة يتفق عليها الجميع، لتجديد الفكر والخطاب والتعامل مع القضايا المتعلقة بكل ما يخص التراث".
كانت هذه تفاصيل خبر علي جمعة: التراث يعبر عن هوية الأمم.. ولابد من التعامل معه بحكمة وقواعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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