قبل التصويت.. البرلمان الأوروبي لبريطانيا: سنفتقدك

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

قدم جاي فيرهوفشتات منسق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بالبرلمان الأوروبي، التحية للمشرعين البريطانيين بالبرلمان، قبيل التصويت على اتفاق الخروج.

وفي إشارة إلى بريطانيا، قال الليبرالي الهولندي "سنفتقدك"، ومع ذلك حث البرلمان على الموافقة على التشريع لتفادي خروج "قاس" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف "من المحزن أن نرى مغادرة دولة حررتنا مرتين، وقدمت الدماء مرتين لتحرير أوروبا".

لكن البرلماني يتوقع أن تعود بريطانيا في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع فيرهوفشتات: "هذا تصويت وليس وداع، إنه كقول "إلى اللقاء فقط ".