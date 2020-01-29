الصحة العالمية تجتمع لبحث إعلان "حالة طوارئ دولية" بسبب كورونا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)
تعقد لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مجددًا اجتماعًا غدًا الخميس، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستعلن حالة التأهب القصوى الصحية لدى المنظمة الأممية، بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.
وخلصت اللجنة، المؤلفة من خبراء دوليين في الأمراض المعدية، الأسبوع الماضي إلى أن تفشي المرض، لم يشكل بعد "حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا على المستوى الدولي".
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه سيتم الإعلان عن نتائج الاجتماع في الساعة 07:30 مساء (18:30 بتوقيت جرينتش) في جنيف على أقل تقدير غدا الخميس.
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