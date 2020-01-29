رئيس الفلبين يمنع المسؤولين من زيارة الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ)

صرح الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، بأنه سوف يتم منع مسؤولي الحكومة من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليصعد خلافا دبلوماسيا نتج عن رفض أمريكا مؤخرا إصدار تأشيرة لأحد حلفاء دوتيرتي الرئيسيين.

وسوف يمتد الحظر ليشمل دوتيرتي نفسه الذي أشار إلى أنه لن يحضر قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في آذار/مارس، لأنه من المقرر عقدها في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وشبه الخطوة بـ"مقاطعة" فيما جدد أن البلاد تنهي أيضا اتفاقيتها الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية المسماة "اتفاقية القوات الزائرة".

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وقال دوتيرتي للصحفيين في حوار على هامش فعالية عامة: "لن أسمح لأي عضو بالحكومة الذهاب إلى هناك في الوقت الحالي".

وشدد الرئيس الفلبيني على أنه "يخفض مستوى " العلاقات بين الفلبين وأمريكا التي ظلت حليفها لفترة طويلة. وقال إن اختيار عدم حضور القمة التي تقام في لاس فيجاس اتخذ لـ"اعتبارات إستراتيجية وجيوسياسية".

وجاء قرار إلغاء "اتفاقية القوات الزائرة" بعدما ألغت الولايات المتحدة التأشيرة لعضو مجلس الشيوخ رونالد ديلا روزا وهو قائد الشرطة السابق الذي قاد حملة الحكومة الفلبينية الدامية ضد المخدرات غير القانونية. ويعتقد ديلا روزا أن إلغاء تأشيرته مربوط بعمليات القتل المزعومة خار ج نطاق القضاء في الحرب على المخدرات.

وقال دوتيرتي: "أنا أنهي اتفاقية القوات الزائرة. وأنا لم أكن أمزح، اليوم الذي قلت هذا فيه كان اليوم الذي قررت أنه يجب إنهاءها".