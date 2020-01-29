مقتل 330 عسكريا ومدنيا في سوريا بهجمات المسلحين منذ 9 يناير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 211 عسكريا سوريا جراء الاشتباكات مع التشكيلات المسلحة في سوريا منذ 9 يناير.
وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية،اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "قتل في سوريا منذ 9 يناير جراء عمليات القصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية والاشتباكات مع عناصرها 211 عسكريا سوريا فيما أصيب أكثر من 300 بجروح".
وأضاف بورينكوف أن "حصيلة الضحايا بين المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة جراء عمليات القصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعيةخلال الفترة ذاتها بلغت 121 قتيلا و254 جريحا".
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