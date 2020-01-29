الصحة العالمية تدعو العالم للتحرك لوقف تفشي "كورونا"

قررت منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع جديد للجنة الطوارئ التابعة لها على خلفية انتشار حالات الإصابة بسلالة فيروس "كورونا"، من الصين إلى العالم، داعية المجتمع الدولي للتحرك.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن لجنة الطوارئ ستعقد اجتماعا جديدا، هو الثالث خلال 7 أيام، بهدف تقييم ما
وفي غضون ذلك، أوضح كبير الخبراء في المنظمة، مايك رايان، بعد عودته من الصين، أن مديرالمنظمة، تيدروس أدان غيبرييسوس، قرر عقد اجتماع ثالث للجنة الطوارئ، المكونة من 16 خبيرا مستقلا، والتي سبق أن رفضت إعلان حالة طارئة في العالم، بسبب تسارع وتيرة انتشار الفيروس خارج الصين وانتقال العدوى بين البشر.
وأوضح رايان أنه تم رصد حالات الإصابة بالنوع الجديد لـ"كورونا" في 15 دولة فضلا عن الصين، مشيرا إلى أن "العالم كله بحاجة إلى تحذير واتخاذ إجراءات".
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