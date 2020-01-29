قال وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله ، إن الحكومة الجديدة تعمل بتجانس وتعاون مستهدفة استعادة ثقة اللبنانيين في الدولة والحكومة والقطاع المصرفي والنقد اللبناني.
وأشار وزير الصناعة اللبناني – في تصريح له اليوم – إلى أن تركيز الحكومة ينصب في الوقت الحالي على جهود تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعيإلى اقتصاد منتج..مشددا على أن أية سياسات مالية ونقدية بعيدا عن هذا المفهوم لا تمثل حلولا جذرية لما يمر به الاقتصاد فضلا عن كون الصناعة تلعب الدور الأساسي في تخفيض العجز في الميزان التجاري.
من صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والذي سيُطرح على البرلمان، بحيث يلبي تطلعات الشعب اللبناني ومتطلباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمالية والصناعية والزراعية والصحية".
وأضاف :"نحاول في أسرع وقت ممكن الانتهاء
ولفت إلى أن مشاكل الصناعة في لبنان حاليا مرجعها "ندرة السيولة" وصعوبة إجراء التحويل النقدي المصرفي لشراء المواد الأولية للصناعة، وتهريب السلع، وإغراق السوق المحلي بالبضائع غير الخاضعة للرسوم الجمركية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وإغلاق الأسواق الخارجية، والمنافسة غير المشروعة في الداخل.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول لبناني: الحكومة تستهدف استعادة الثقة في القطاع المصرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.