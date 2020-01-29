مسئول لبناني: الحكومة تستهدف استعادة الثقة في القطاع المصرفي

قال وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله ، إن الحكومة الجديدة تعمل بتجانس وتعاون مستهدفة استعادة ثقة اللبنانيين في الدولة والحكومة والقطاع المصرفي والنقد اللبناني.

وأشار وزير الصناعة اللبناني – في تصريح له اليوم – إلى أن تركيز الحكومة ينصب في الوقت الحالي على جهود تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي

إلى اقتصاد منتج..مشددا على أن أية سياسات مالية ونقدية بعيدا عن هذا المفهوم لا تمثل حلولا جذرية لما يمر به الاقتصاد فضلا عن كون الصناعة تلعب الدور الأساسي في تخفيض العجز في الميزان التجاري.



وأضاف :"نحاول في أسرع وقت ممكن الانتهاء

من صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والذي سيُطرح على البرلمان، بحيث يلبي تطلعات الشعب اللبناني ومتطلباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمالية والصناعية والزراعية والصحية".



ولفت إلى أن مشاكل الصناعة في لبنان حاليا مرجعها "ندرة السيولة" وصعوبة إجراء التحويل النقدي المصرفي لشراء المواد الأولية للصناعة، وتهريب السلع، وإغراق السوق المحلي بالبضائع غير الخاضعة للرسوم الجمركية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وإغلاق الأسواق الخارجية، والمنافسة غير المشروعة في الداخل.