هل يؤيد الإعلام الإسرائيلي صفقة القرن ؟

ذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن صفقة القرن تهدد حياة كل إسرائيلي بحجة نشر السلام في المستوطنات الإسرائيلية، ويعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متورطان في هذا الأمر، وسيتحول مخططهم للسلام إلي خطة حرب، حيث سيتم الرد عليها بالرفض من جهة الجانب الفلسطينى وسيزيد من ذريعة الكره لديهم لعدم قيام دولتهم .

وعلق الموقع أن ترامب أعطى لنتياهو هدايا لا يملكها من خلال صفقة القرن.

ما السبب الحقيقي وراء تأييد نتنياهو لصفقة القرن؟

وأشار موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن السبب الحقيقي وراء تأييد نتنياهو لصفقة القرن، هو عدم توقع نتنياهو سرعة تقديم لائحة الإتهام بقضاياه الثلاثة أمام المحكمة العليا في إسرائيل، في غضون ساعات من سحبه لطلب الحصانة وقبل الإعلان عن صفقة القرن في البيت الأبيض، لذلك أراد من خلال دعمه لصفقة القرن أن يخرج كفائز وبطل لدى الشعب اليهودي في العالم ولكنه خرج كمتهم.

كما أن مخطط ترامب مصمم لسرقة الرأي العام في إسرائيل ، بكل الطرق الممكنة لإزالة قضايا فساد نتنياهو قبيل إقامة الانتخابات الإسرائيلية ، وإعطاء الرئيس ترامب المزيد من النقاط في عام الانتخابات الأمريكية.

ما هي مخاطر تنفيذ صفقة القرن على إسرائيل خارجيًا وداخليًا؟

وأوضح الموقع أن صفقة القرن تهدد السلام بين إسرائيل ومصر والأردن و وتعرض الاتفاق بينهما الذي يحظر على إسرائيل السيطرة الأراضي بالقوة للخطروهذه التحركات الخاطئة من شأنها أن تعرض حياة كل إسرائيلي للخطر وتجدد الدعوة للحرب.

كما أنه من المحتمل أن تتحول صفقة القرن إلي مخطط حرب أخرى غير ضرورية بين الإسرائيليين والعرب، وإدامة الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

ويرى الموقع أن مخطط ترامب على الجانب الفلسطيني قد نوعًا من الإجماع، حيث يلتقي وفد من فتح فجأة مع مسؤولي حماس في غزة. وتحدث إسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحماس ، عبر الهاتف مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، ومرة ​​أخرى هناك حديث عن الوحدة، وترامب لم يكن يتوقع أن يقوم الشعب الفلسطيني بكل هذه الدراما الآن .

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وأشار أن ترامب ونتنياهو متهمان بعدة قضايا، ولا يمكن أن اعتبارهما كأشخاص محل ثقة للشعوبهم تقوم قرارتهم على حسن النية والعدل.

هل يمكن أن يرفض الكنيست تنفيذ صفقة القرن؟

وفي وقت سابق قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن حزبه سيوافق

على تطبيق السيادة على غور الأردن والمستوطنات في الضفة، لكنه لن يوافق على الخطة الكاملة والتي تشمل إقامة دولة فلسطينية.

قال رئيس حزب "الاتحاد القومي" الإسرائيلي الوزير بتسلائيل سموتريش:"أعارض صفقة القرن، وسأصوت ضدها في الكنيست، لأنني أؤمن بأن الأرض كلها لنا".

وقد أعلن مجلس المستوطنات الإسرائيلية، معارضة مخطط ترامب، لاشتمالها على مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية، و اعتبر موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها "سقطة سياسية".

هل يخاف الإسرائيليون من بنود صفقة القرن؟

احتج ،اليوم، سكان منطقة "نيتزانا " الإسرائيلية الواقعة في صحراء النقب جنوب إسرائيل على بنود صفقة القرن حالتي اشتملت على ضم جزء من صحراء النقب إلى الفسطينين تعويضًا عن الأرض المراد نقلها إلى إسرائيل في الضفة الغربية، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وشعر رئيس المجلس الإقليمي في صحراء النقب ، عيران دورون ، بالصدمة من اكتشافه إعلان الخطوط العريضة للخطة التي تضم هذه المنطقة، والتي تضم نحو 200 أسرة إسرائيلية تعيش بشكل رئيسي على المحاصيل الزراعية.

وقال دورون: "منطقة نيتزانا وبيونير ساندز هي المحميات الوحيدة للتنمية الزراعية التى تقع بين كرم شالوم وبير ميلكا ، وتعد أهم المناطق من الناحية البيئية .

وقال ألون تسادوك ، أحد سكان كاديش بارنيا أكبر مستوطنة في "نيتزانا " : " إن هذا الأمر مهين جدا وغير معقول، فبدلا من تطوير المنطقة سيتم تسليمها إلى الفلسطينين، وقد أعادتنا صفقة القرن إلى الوراء سنوات عديدة، عندما تم إجلاءنا من سيناء، وكنا نبحث عن مكان في إسرائيل نعيش فيه".