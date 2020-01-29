تونس تفرض إجراءات متنوعة لمواجهة "كورونا"

عقد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر وزارة الصحة، لمتابعة الخطة الوطنية الموضوعة، في مواجهة فيروس "كورونا".
وطمأن الشاهد الرأي العام إلىأن السلطات التونسية اتخذت كل الاحتياطات الضرورية للتصدي لإمكانية انتشار هذا الفيروس، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطة بالنظر لخطورة انتشار الفيروس في عدة بلدان من العالم.
وأكد أن تونس وفرت كل الموارد اللازمة والكفاءات الضرورية في المطارات والموانيء، تحسبا لأي طاريء، وشدد على أهمية التوعية والتثقيف بشأن فيروس "كورونا".
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