روسيا تدرس تأثير "بريكست" على علاقاتها مع الأوروبي وبريطانيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا ماركوس إديرر تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على علاقات بلاده مع الاتحاد والمملكة المتحدة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن نائب وزيرالخارجية التقى اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، الذي أبلغه رسميا عن الانسحاب المقبل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك طبيعة الفترة الانتقالية في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في الأول من فبراير المقبل.
وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أكد أنه سيدرس آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعناية من زاوية التأثير على علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مضيفا أن الجانبين بحثا أيضا بعض جوانب العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
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