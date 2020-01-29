باكستان تعيد فتح معبر حدودي مع أفغانستان

أعلن مسئول أفغاني، أن باكستان أعادت فتح معبر "طورخام" الحدودي مع أفغانستان، الذي أعلنت إسلام آباد في وقت سابق إغلاقه لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة أنباء "باجواك" الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن عمدة بلدة طورخام التابعة لإقليم ننجرهار بشرق أفغانستان راهت جول زيرمال قوله - إن باكستان أعادت فتح المعبر

الحدودي بعد 10 ساعات من إغلاقه، ما سمح بمرور المسافرين العالقين.وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، أعلنت - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن إسلام أباد أغلقت معبر "طورخام" الحدودي مع أفغانستان بعد إطلاق قذيفتي هاون من الجانب الأفغاني.وأشارت الوزارة إلى أن بوابة "طورخام"، التي تعد نقطة العبور الرئيسية على الحدود الباكستانية - الأفغانية لحركة المرور بين البلدين، تم إغلاقها لأسباب أمنية، ومن المتوقع أن يتم فتحها في وقت لاحق .. موضحة أن الأمر يجري النقاش بشأنه مع السلطات الأفغانية.يُشار إلى أن آلاف الشاحنات والحافلات تستخدم هذا المعبر كل أسبوع مما يجعله ممراً تجارياً حيوياً بالنسبة للبلدين.