مجلس وزراء السودان يجيز مشروعات قوانين إنشاء عدة مفوضيات مهمة

أجاز مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، مشاريع قوانين بإنشاء عدة مفوضيات مهمة، نصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، على تكوينها.
وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح - في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك
وأضاف "أنه تم إجازة مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان، ومشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، ومشروع قانون مفوضية السلام".
ومن جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتورابراهيم البدوي، اليوم، قرارا بتعيين آمنة أبكر عبد الرسول وكيلا للمالية بالوزارة.
ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذه.
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