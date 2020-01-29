مدير منظمة الصحة يدعو لاجتماع طارئ حول فيروس كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيدعو لجنة الطوارئ في المنظمة للانعقاد من جديد، غدا الخميس، للتباحث بشأن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين.

وكتب المدير العام للمنطمة تادروس أدناهوم غيبرييسوس، في تغريدة على "تويتر"، "قررت أن أعقد اجتماعاً جديداً غداً للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية حول فيروس كورونا الجديد لأخذ رأيهم حول ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وأجرى مدير المنظمة الأممية، أمس الثلاثاء، مباحثات في العاصمة بكين مع مسؤولين صينيين بينهم الرئيس شي جين بينج. واطلع على الجهود المبذولة لاحتواء المرض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في الصين ارتفع إلى 132 أغلبهم في إقليم هوبي الذي توجد فيه مدينة ووهان معقل ظهور المرض. كما ارتفع عدد الحالات المصابة إلى 6078 حالة، بحسب ما ذكره التلفزيون المركزي الصيني اليوم الأربعاء.

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