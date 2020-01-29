ترامب: نصائح المستشار بولتون كانت ستؤدي إلى "حرب عالمية سادسة"

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بشدة مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون.

وأعرب ترامب عن غضبه الشديد من مستشاره السابق الذي سيصدر كتاباً خلال الأيام المقبلة يعتقد أنه قد يكشف أسراراً عن إدارة الرئيس الأميركي.

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات "لو أنصت إليه، لكنا اليوم في حرب عالمية سادسة".

وأضاف في تغريدة أخرى " لمَ لم يشتك جون بولتون بشأن هذه الأشياء /غير المنطقية/ منذ وقت طويل؟".

وذكرت تقارير وسائل إعلام أن الكتاب، المنتظر صدوره في مارس المقبل، سوف يذكر أن ترامب أبلغ بولتون صراحة أنه سوف يستفيد من تفويض مجلس الشيوخ للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا للضغط على كييف للإعلان عن تحقيق يلحق ضرراً سياًسياً بمنافسه.

وانتقد ترامب بشدة كتاب بولتون المقبل، واصفاً إياه بالمقزز وغير الحقيقي.

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