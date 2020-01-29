الرئيس الصيني يأمر الجيش بالمشاركة في محاربة فيروس كورونا

أصدر الرئيس الصيني شي جين بينج أمرا للجيش الصيني بالمشاركة في جهود محاربة وباء فيروس كورونا الجديد.

وأوردت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن شي، وهو الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أدلى بهذه التصريحات في توجيهات أخيرة للجيش بشأن منع تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في الصين إلى 132 أغلبهم في إقليم هوبي الذي توجد فيه مدينة ووهان معقل الفيروس.

كما ارتفع عدد الحالات المصابة إلى 6078 حالة، بحسب ما ذكره التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس الصيني قد قال أمس الثلاثاء إنه يجب على الصين الاعتماد على الشعب للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد.

وشدد جين بينج على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الحالية لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

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