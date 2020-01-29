أبوالغيط: تحقيق السلام العادل مرهون بإرادة الطرفين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إن «تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف من دون الآخر».

وأضاف «إننا نعكف على دراسة الرؤية الأميركية بشكل مدقق... ونحن منفتحون على أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام".

وأضاف: «السلام العادل والقابل للاستدامة لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967».

وأشار إلى أن «الموقف الفلسطيني بطبيعة الحال هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام الأميركية»، مُشيراً إلى أهمية اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر السبت لبلورة هذا الموقف العربي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد على رفض الفلسطينيين لخطة السلام التي أعلنها ترامب الليلة الماضية.

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