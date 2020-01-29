ترامب يعلن خطة السلام في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترامب إن "الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل بكثير"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض أعلن خلاله خطته للسلام التي تتألف من 80 صفحة والتي اعتبرها "الأكثر تفصيلا" على الإطلاق.

وأضاف ترامب نخطو خطوة كبيرة باتجاه السلام وأن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله، مضيفاً أن خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حل دولتين واقعياً.