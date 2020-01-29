كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: شرط أساسي للتفاوض مع حكومة الوفاق! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجيش الوطني الليبي، عن اجتماع قريب بين اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي اتفقت الأطراف الدولية في مؤتمر برلين، على تشكيلها للإشراف على الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وقال رئيس أركان القوات البحرية الليبية اللواء فرج المهدوي، في تصريح لموقع "العربية.نت": إن "الجيش الليبي سيطرح خلال الاجتماع الأول في جنيف شروطه، وأنه لايوجد تفاوض مع الوفاق إلا بعد إخراج القوّة العسكرية، التي أتى بها أردوغان إلى ليبيا".

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وأضاف رئيس أركان القوات البحرية الليبية: ثم يتم بعد ذلك الجلوس للنقاش حول تنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات، الذي ينص على ضرورة حل الميليشيات المسلّحة ونزع أسلحتها".

هذا ولن الجيش الليبي يساوم على الوطن وسيادته، وما زالت تركيا مستمرة في إرسال السلاح والعتاد إلى ليبيا؛ حيث وصل إلى ميناء طرابلس بارجتين حربيتين تركيتين بمرافقة سفينة شحن، قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية بجانب الجنود والمرتزقة؛ لدعم حكومة الوفاق في معارك طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي في مخالفة واضحة لتعهدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر برلين.