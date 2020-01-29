كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. ظريف: خطه ترامب للسلام تشبه "الطريق السريع للجحيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الأربعاء، الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية المعروفة بـ"صفقة القرن"، بأنها "تشبه طريقًا سريعًا نحو الجحيم".

وقال وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة على "تويتر": إن "رؤية السلام الأمريكية، أشبه بالطريق السريع إلى الجحيم، ونحن المسلمون بحاجة إلى الانتباه. لم تكن الولايات المتحدة أبدا، ولن تكون، وسيطا نزيها".

وأضاف: "هل يمكن لزعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، أن يتخيل عودة فكر مقاطعات بانتوستان، من جديد بعد عقود من إنتهائها".

هذا وكانت بانتوستان، مناطق مخصصة للأفارقة السود في جنوب أفريقيا يتم عزلهم فيها خلال نظام الحكم العنصري، وعقب سقوط هذا النظام كان نيلسون مانديلا أول زعيم أفريقي يتولى رئاسة البلاد".

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية "الفلسطينية - الإسرائيلية" المعروفة باسم "صفقة القرن"، في حضور كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بـأن إسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة غير قابلة للتجزئة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.