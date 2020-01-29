كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. الأردن: حل القضية الفلسطينية سياسيًا وليس اقتصاديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مساء اليوم الأربعاء، لا يمكن للأردن أن يتحمل أعباء القضية الفلسطينية دون دعم عربي، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف رئيس مجلس الأعيان الأردني، إن "حل القضية الفلسطينية سياسي وليس اقتصاديا كما تطرحه خطة ترامب".