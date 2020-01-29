كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 29/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || رئيس البرلمان العربي : من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002م، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بناء على حدود ما قبل عام 1967م. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الدنمارك وبولندا وإيطاليا قد يكونوا التاليين لمغادرة الاتحاد الأوروبي

صرح زعيم حزب بريكست" نايجل فاراج، اليوم الأربعاء، بأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يمثل بداية لإعادة التهيئة الكاملة للخريطة الأوروبية، في حين أن الدنمارك وبولندا وإيطاليا قد تكون هي التالية لمغادرة الكتلة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الرئيس الصيني: احتواء فيروس كورونا يظل مهمة شرسة ومعقدة

صرح الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، بأن منع واحتواء فيروس كورونا الجديد لا يزال مهمة شرسة ومعقدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

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