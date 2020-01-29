كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ردينة: سنعقد اجتماعًا موسعًا مع الفصائل بغزة لمواجهة "صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أنها ستعقد اجتماع موسع للفصائل في غزة خلال الأسبوع المقبل؛ لبحث الموقف الفلسطيني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للتسوية بين فلسطين وإسرائيل، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "الموقف الفلسطيني الموحد خلف سياسة الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن، بمثابة رسالة لإسرائيل وأمريكا بأن شعبنا موحد وراء قيادته لإسقاط هذه الصفقة، التي لن تمر"، لافتاً إلى أنها "ستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "سما".

وأضاف أبو ردينة: "جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في اجتماع الأمس، وأكدت دعمها لموقف الرئيس محمود عباس، وسيكون هناك اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة، خلال الأسبوع المقبل؛ لتقوية الوحدة الوطنية ولمواجهة الصفقة الأمريكية – الإسرائيلية".

وتابع: إن "التحرك الفلسطيني سيكون في اتجاه الجامعة العربية وقمة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي، وسيكون ذلك وفق جدول زمني محدد لمواجهة صفقة القرن، ووضع الجميع عند مسؤولياتهم"، لافتاً إلى أن ذلك "يترافق مع حراك شعبي على الأرض".

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