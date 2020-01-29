كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الإصلاح اليمني يواصل تنفيذ مخطط مدعوم من قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر حزب الإصلاح باليمن، في تنفيذ مخطط مدعوم من قطر وبالتعاون مع مليشيات الحوثيين الإرهابية وإيران؛ لإرباك الوضع في مناطق الجنوب المحررة، وإشغال التحالف العربي عن معاركة ضد إيران وقطر والمليشيات التابعة لهما في اليمن.

فبعد فشل مخطط تفجير الوضع بمدينة عدن، الذي حاول حزب الاصلاح تفجيره ونشر الفوضى باستخدام ما تسمى جماعة الوية الحماية الرئاسية، هاجمت جماعة إخوانية مسلحة مدعومة من قطر يقودها علي محسن الأحمر، وتنتمي لما يسمى قوات المنطقة العسكرية الثالثة مواقع عسكرية تابعة لقوات المقاومة الجنوبية والنخبة الشبوانية في شبوة.

وأفادت أنباء من مدينة شبوة، بأن علي الأحمر وجه جماعات مسلحة بفتح جبهة في شبوة بعد فشل تفجير الوضع بعدن.

وفشلت جماعة إخوان اليمن، وما يتبعها من جماعات مسلحة في فتح جبهات جديدة بالمناطق المحررة أخرها عدن، التي تم إحباط فيها مخطط فوضى سابقًا، لغرض خدمة المليشيا الحوثية وايران وتخفيف الضغط عليها في جبهات الضالع الحدودية.

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وسعت الجماعات المسلحة التابعة لإخوان اليمن، إلى تفجير الوضع في مدينة شبوة منذ وقت مبكر لغرض تعطيل جهود مكافحة الأرهاب، التي حققت فيها قوات النخبة الشبوانية انتصارات ساحقة وفي نفس الوقت منع النخبة وأبناء شبوة بالمقاومة الجنوبية من حماية ثرواتهم وجعلها في خدمة محافظتهم المحرومة من أبسط المشاريع.

وأكد أبناء شبوة، على أن شبوة لن تكون إلا بيد ابنائها ولن يسمح لجماعات مسلحة دخيلة على شبوة وتتبع أخوان اليمن من أرباك معركة التحالف العربي والجبهات، التي تتصدى لغزو مليشيا الحوثي في حدود الجنوب وخاصة جبهة الضالع المشتعلة.

مؤكدين على مواجهة أي تهديدات تتعرض له شبوة من قبل أي جماعة مسلحة دخيلة تنتمي لأخوان اليمن أو التكوينات المفرخة الشمالية، التي تعمل لصالح مليشيا الحوثي وتحت اسم ما تدعى الشرعية او الحكومة اليمنية.

وحذروا المدعو علي محسن الاحمر وأخوان اليمن من استفزاز إرادة أبناء شبوة ومقاومتهم ونخبتهم الباسلة، مؤكدين على أنهم لن يقفوا مكتوفي الايدي إزاء ما قامت به جماعة الأحمر من قصف لمواقع أبناء ومقاومة شبوة وإن الرد سيكون قاسياً.