كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تشارك في عملية إنتاج مصل مضاد لفيروس الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح فريق من العلماء في استراليا، اليوم الأربعاء، أنهم طوروا بنجاح نسخة نماها المختبر من فيروس كورونا الجديد الذي يعد الاول الذي يعاد انتاجه خارج الصين في طفرة قد تساعد في تسريع عملية انتاج لقاح.

وقال الباحثون في معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة في ملبورن إنهم سيشاركون العينة، التي نمت من مريض مصاب، مع منظمة الصحة العالمية والمختبرات في جميع أنحاء العالم.

وصرح نائب مدير معهد دوهرتي مايك كاتون للصحفيين "هذه خطوة، إنها جزء من اللغز الذي ساهمنا به"، في حين أشار إلى أن التطور وحده لن يغير اتجاه المعركة ضد الفيروس. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واندلع الفيروس الشبيه بالأنفلونزا في مدينة ووهان بوسط الصين في نهاية عام 2019. في حين أن الصين انتقلت منذ ذلك الحين إلى إغلاق معظم مقاطعة هوبي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي عدد سكان إيطاليا

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مختبرًا في الصين قد نجح بالفعل في تطوير الفيروس، ولكنه لم يصدر سوى تسلسل الجينوم وليس العينة نفسها.

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وأوضح راينا ماكنتاير، الذي يدير برنامج أبحاث السلامة البيولوجية التابع لمعهد كيربي، أن إنشاء ومشاركة عينة الفيروس ستسرع في تطوير اللقاحات المحتملة، حيث يمكن اختبار العقاقير على الحيوانات المحقونة بالمرض.

وقال ماكنتاير لرويترز عبر الهاتف "المزيد من الناس قادرون على استنباط الفيروس، ويمكنهم استخدام المعلومات لتطوير العقاقير واللقاحات وتحديد طبيعة الفيروس والانتقال بشكل أفضل".

وقال جوليان دروس، رئيس مختبر تحديد الفيروس في المعهد "إن وجود الفيروس الحقيقي يعني أن لدينا الآن القدرة على التحقق من جميع طرق الاختبار والتحقق منها بالفعل".

وأكدت الصين يوم الثلاثاء أن عدد القتلى الوطني ارتفع إلى 132، مع 5974 حالة مؤكدة. وينتشر الفيروس في قطرات من السعال والعطس ولديه فترة حضانة تصل إلى 14 يومًا.