كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: الصراع قائم بين دولة المؤسسات والميليشيات بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مالك الشريف، مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، إنه تم تأجيل جلسة مجلس الأمن التي كان مقرر انعقادها اليوم للغد وفقًا للأنباء الواردة، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة مخصصة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وهو ما قائم فعليًا.

وأضاف "الشريف"، خلال حواره مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أقرت وقف إطلاق النار، والتزمت ببنوده منذ 3 أسابيع سابقة، منوهًا بأن هناك مقترح بريطاني بتشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وهذا لن يتم خاصة أن القيادة العامة لن تسمح بوجود هذه القوات على الأرض.

وتابع مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، أن الصراع ما زال قائم بين دولة المؤسسات في ليبيا ودولة الفوضى والميليشيات والمجموعات المسلحة في طرابلس، منوهًا بأنه حتى بعد إعلان القوات المسلحة بوقف إطلاق النار لم يلتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأرسل مقاتلين لليبيا، وربما ينهار وقف إطلاق النار في أي لحظة خاصة إذا استمرت تركيا في إرسال مقاتلين سوريين أو جنود عسكريين تابعين لتركيا إلى ليبيا.

