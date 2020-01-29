كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول روسي يأمر الدولية للطاقة بوضع خطة لمنع انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر رئيس الوزراء الروسي "ميخائيل ميشوستن" هيئة مراقبة سلامة المستهلك الروسية بوضع وتقديم خطة وطنية للحكومة، اليوم الأربعاء، بشأن سبل منع انتشار فيروس كورونا.

ولم تشهد روسيا أي حالات مؤكدة للفيروس الجديد، لكن لديها رحلات يومية مباشرة إلى عدة مدن صينية، وقال مسؤولون العام الماضي إنهم يتوقعون زيارة أكثر من مليوني سائح صيني في عام 2019. وفقًا لوكالة رويترز.

وصرحت بعثة دبلوماسية روسية في الصين أيضًا، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تعملان على تطوير لقاح فيروس كورونا وسلمت بكين جينوم الفيروس لموسكو.

وارتفع عدد الوفيات في الصين من فيروس كورونا إلى 132 اليوم الأربعاء، وبلغ عدد الحالات المؤكدة الآن قرابة 6000 حالة.

وأوضحت القنصلية الروسية في مدينة قوانجتشو في بيان "بدأ الخبراء الروس والصينيون في تطوير لقاح".

ولم يكن واضحًا ما إذا كان العلماء الروس والصينيون يعملون معًا، أو بشكل منفصل. ولم يتسن الاتصال بالقنصلية في قوانجتشو للتعليق.

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وقالت الوكالة الوطنية لمراقبة صحة المستهلك، اليوم الأربعاء، أن روسيا التي لم تظهر عليها أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس بدأت يوم الثلاثاء في فحص جميع السياح الروس العائدين من الصين.

وقالت القنصلية في البيان "سلم الجانب الصيني جينوم الفيروس إلى روسيا، والذي سمح لعلمائنا بالتطوير السريع للاختبارات السريعة التي تجعل من الممكن التعرف على الفيروس في جسم الإنسان خلال ساعتين".

وقالت القنصلية إن روسيا تجري محادثات مع الصين بشأن إجلاء رعاياها من مقاطعة ووهان، وهوبى مركز اندلاع المرض.

وأمر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن هيئة مراقبة سلامة المستهلك الروسية بوضع وتقديم خطة إلى الحكومة في وقت لاحق من، اليوم الأربعاء، حول سبل منع انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت السلطات الروسية بعض المعابر الحدودية البرية إلى الصين في الشرق الأقصى الروسي حتى 7 فبراير.