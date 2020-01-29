كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيروس كورونا.. ألمانيا تخطط إجلاء مواطنيها من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، توقعه بتوصل الحكومة الاتحادية إلى اتفاق مع السلطات في ولاية هيس في الساعات القليلة القادمة للحصول على إجلاء المواطنين الألمان من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف سبان أن ألمانيا أرادت نقل مواطنين في ووهان - المدينة الصينية التي بدأ فيها تفشي فيروس كورونا - ومقاطعة هوبى بأسرع ما يمكن لكنها أرادت التأكد من أن عملية الإجلاء مستعدة جيدًا قبل نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى فرانكفورت، عاصمة ولاية هيس.

وأوضح للصحفيين "لذلك نحن على اتصال وثيق بالسلطات الهيسية للتوصل إلى حل بين الحكومة الفيدرالية، والسلطات هناك وأفترض أننا سننجح في ذلك خلال الساعات القليلة القادمة حتى تتمكن الطائرة من الإقلاع بسرعة".

وصرحت وزارة الخارجية الايطالية، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا تنظم رحلة يوم الخميس لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا جديد. وفقًا لرويترز.

وقال مسؤول بالوزارة إن "حوالي 50" إيطاليًا تقطعت بهم السبل في ووهان، التي كانت معزولة إلى حد كبير في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

ونقلت الولايات المتحدة واليابان مواطنين من المدينة الصينية في مركز تفشي فيروس جديد، اليوم الأربعاء حيث ارتفع عدد القتلى بشكل حاد الى 132 وظهرت أول حالة في الشرق الاوسط.

وصرحت بعثة دبلوماسية روسية في الصين، اليوم الأربعاء أن روسيا والصين تعملان على تطوير لقاح فيروس كورونا وسلمت بكين جينوم الفيروس لموسكو.

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وقالت القنصلية إن روسيا تجري محادثات مع الصين بشأن اجلاء رعاياها من مقاطعة ووهان وهوبى مركز اندلاع المرض.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا بنسبة 26 إلى 132، وجميعهم تقريبًا في مقاطعة هوبي، وعاصمتها مدينة ووهان، حيث ظهر الفيروس الشهر الماضي في سوق للحيوانات البرية. والمقاطعة الوسطى التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة هي قيد الإغلاق الفعلي.

وأمر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن هيئة مراقبة سلامة المستهلك الروسية بوضع وتقديم خطة إلى الحكومة في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، حول سبل منع انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت السلطات الروسية بعض المعابر الحدودية البرية إلى الصين في الشرق الأقصى الروسي حتى 7 فبراير.

وارتفع عدد الوفيات في الصين من فيروس كورونا إلى 132 يوم الأربعاء، وبلغ عدد الحالات المؤكدة الآن قرابة 6000 حالة.

وصرحت الوكالة الوطنية لمراقبة صحة المستهلك، اليوم الأربعاء، أن روسيا التي لم تظهر عليها أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس بدأت يوم الثلاثاء في فحص جميع السياح الروس العائدين من الصين.