طنجة..توقيف حارس في الميناء وفي حوزته كمية من مخدر الشيرا

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المدينة، اليوم الأربعاء، من توقيف شاب كان يعمل حارس أمن خاص بالحوض المائي لمراكب الصيد التقليدي داخل الميناء، وحجت في حوزته 6 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، إلى أن العناصر الأمنية العاملة بالميناء أخضعت الشاب، البالغ من العمر 24 سنة، لتفتيش وقائي بسبب شكوك حامت حول لباسه الفضفاض، وكذا عدم توفره على تصريح للولوج إلى داخل الميناء من طرف الشركة المكلفة.

وخلال عملية التفتيش ضبطت المصالح الأمنية في حوزة المشتبه فيه الكمية المذكورة من مخدر الشيرا، ملفوفة حول جسمه بعناية فائقة بنقطة المراقبة الأمنية الموجودة، في الباب الرئيسي لميناء الصيد.

ووضع الموقوف رهن إشارة فرقة الشرطة القضائية العاملة بميناء طنجة المدينة قصد تعميق البحث معه حول الموضوع.