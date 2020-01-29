عفو ملكي استثنائي عن 201 نزيلا إفريقيا بالمؤسسات السجنية

أصدر الملك محمد السادس، عفوا استثنائيا لفائدة مجموعة من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وقال بلاغ لوزارة العدل، إن عدد السجناء الأفارقة الذين شملهم العفو الاستثنائي، بلغ 201 نزيلا.

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