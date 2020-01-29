"بوينغ" تكبدت خسائر لم تشهدها منذ 20 عاما في 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة الطيران الأميركية "بوينغ"، اليوم الأربعاء، أنها تكبدت حجم خسائر هائل عام 2019، لم تشهده منذ عام 1997، وفقا لتقريرها الفصلي الأخير.

وتتعرض الشركة إلى أكبر أزمة في تاريخها، بسبب سقوط طائرتين من طراز "بيونغ 737 ماكس"، ما اضطرها إلى إيقاف إنتاج هذا النوع من الطائرات.

وخسرت شركة تصنيع الطائرات العملاقة مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 37% بعد منع طائرات "737 ماكس" من التحليق في جميع أنحاء العالم. وعلقت الشركة شحنات جديدة للطائرة في أعقاب أكبر أزمة في تاريخها الممتد لـ103 أعوام.

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وتراوحت أسباب خسارة الشركة بين التكاليف التي تكبدتها بسبب إيقاف طائرات "737 ماكس"، والتي شملت تعويض شركات الطيران العالمية التي أوقفت رحلاتها بسبب حظر هذا الطراز من التحليق.

وبلغ إجمالي خسائر "بوينغ" في 2019، نحو 18.6 مليار دولار.

وُمنعت طائرات "737 ماكس" من التحليق، في آذار/ مارس الماضي، في أعقاب سقوط طائرتين من هذا الطراز، في غضون خمسة أشهر، بسبب أعطال فنيّة، أسفرت عن مقتل 346 شخصًا في إندونيسيا وإثيوبيا. ما أدى إلى تفوق منافستها "إيرباص" في مبيعات وتسليم طائرات جديدة، وتسببت في طرد موظفين من الموردين، إضافة إلى إقالة الرئيس التنفيذي دينيس مويلنبرغ.