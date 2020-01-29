القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي مدينة الناصرة والناشطين السياسيين من مختلف الأحزاب العربية، مساء اليوم، الأربعاء، فس ساحة عين العذراء في مدينة الناصرة، للتعبير عن رفضهم لخطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، واحتجاجا على شطب ترشح النائبة هبة يزبك للكنيست الـ23.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة في الناصرة رفضًا لـ"صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.