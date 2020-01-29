ترامب يهاجم بولتون متهما إياه بـ"بنكران الجميل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مستشاره السابق، للأمن القومي، جون بولتون، الذي أعرب عن استعداده الإدلاء بإفادته في المحاكمة الهادفة للبت بعزل الرئيس، متهمًا إياه بـ"نكران الجميل"، وأنه "توسل إليه" ليعطيه عملًا.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" في هذا الصدد: "رجل رفض وظيفة سفير في الأمم المتحدة منذ سنوات، ولم يُقبل بأي عمل آخر منذ ذلك الحين، رجل 'توسل' إلي لأعطيه عملاً لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، ومنحته العمل رغم أن كثراً قالوا لي 'لا تفعل ذلك، سيدي'..."، مضيفًا أنه "ونال العمل، ثم تحدث خطأ عن 'النموذج الليبي' على التلفزيون، وارتكب هفوات أخرى كثيرة، ثم طرد، لأنه، صراحة، لو استمعت إليه لكنا الآن في الحرب العالمية السادسة، ثم يذهب ليكتب كتابًا كاذبًا وشريرًا. كلها معلومات متعلقة بالأمن القومي. من يفعل ذلك؟".

وأقيل بولتون، الذي ينتمي لتيار المحافظين الجدد والمعروف بمواقفه العدوانية، في أيلول/ سبتمبر من إدارة ترامب على خلفية خلاف مع الرئيس الجمهوري حول عدد من ملفات السياسة الخارجية الحساسة من أفغانستان إلى كوريا الشمالية.

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وتحدث بولتون، منذ مغادرته للبيت الأبيض، علنًا عن خلافاته مع ترامب، ومع بدء محاكمة الأخير، أعرب بولتون عن استعداده للإدلاء بإفادته في مجلس الشيوخ وهو ما يرفضه البيت الأبيض تمامًا.

ويعتزم المستشار السابق للأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إطلاق كتاب جديد يوثق فيه الفترة التي قضاها في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويبدو أنه يملك معلومات تفيد إجراءات العزل التي يتخذها الديمقراطيون ضده.

ويواجه ترامب محاكمة للبت بعزله في مجلس الشيوخ، أطلقتها المعارضة الديموقراطية، على خلفية قضية أوكرانيا.