طلاب جامعة حيفا ينظمون وقفة احتجاجية ضد "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لبى عشرات الطلاب من جامعة حيفا، ظهر اليوم الأربعاء، دعوة الحركات الطلابية في الجامعة، للاعتصام ضد الخطة الأميركية الإسرائيلية، لتصفية القضية الفلسطينية، المسمى "صفقة القرن".

وتجمهر الطلاب عند مدخل الجامعة الرئيسي، حاملين لافتات كُتب عليها شعارات مناهضة للصفقة ومشاريعها، مثل "حق العودة مقدس"، و"ضد الصهيونية والرجعية العربية"، و"القدس عاصمة فلسطين"، وغيرها.

وكانت الحركات الطلابية في جامعة حيفا، قد دعت إلى وقفة احتجاجية موحد، ضدّ صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية، الهادفة إلى الإجهاز على القضية الفلسطينية نهائيا.

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وأعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وطاقم مستشاريه الداعمين للمشروع الصهيوني في فلسطين خطة لتصفية الحقوق الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن"، التي فُصلت على مقاس طموحات اليمين الاستيطاني المتطرف في إسرائيل، لجهة تركيزها على الضفة الغربية ومنح إسرائيل سيطرة كاملة على أجزاء كبيرة من الضفة قد تصل إلى 30٪ من مساحتها.

واقترحت "صفقة القرن" نقل مدن وقرى المثلثّ إلى سيطرة السلطة الفلسطينيّة، بحسب ما ورد في النصّ الذي نشره البيت الأبيض.

وجاء في نصّ الخطّة أنّ "مجتمعات المثلثّ، المكوّنة من كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية وأم الفحم، وقلنسوة، والطيبة وكفر قاسم والطيرة، وكفر برا، وجلجوليّة، تعرّف نفسها إلى حدّ كبير على أنها فلسطينيّة. وكانت مخصّصة لتقع تحت السيطرة الأردنيّة خلال مفاوضات خط وقف إطلاق النار عام 1949، إلا أن إسرائيل استعادتها لاعتبارات أمنيّة، خفّت وطأتها منذ ذلك الحين".