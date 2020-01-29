ترامب يهاجم بولتون: نصائحه كادت تؤدي لحرب عالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن غضبه من مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، وأكد أن نصائحه كادت تؤدي لاندلاع حرب عالمية.



وانتقد ترامب كتاب بولتون المقبل، في سلسلة تغريدات، واصفا إياه بـ"المقزز وغير الحقيقي" وقال: "إذا أنصت إليه، لكنا اليوم في حرب عالمية سادسة، رجل توسل لأعطيه عملاً، لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، ومنحته العمل رغم أن كثيراً قالوا لي لا تفعل ذلك، سيدي".



وأضاف: "نال العمل، ثم تحدث بشكل خطأ عن النموذج الليبي على التلفزيون، وارتكب هفوات أخرى كثيرة، ثم طرد، لأنه صراحة، لو استمعت إليه لكنا الآن في الحرب العالمية السادسة، ثم يذهب ليكتب كتاباً كاذباً وشريراً، كلها معلومات متعلقة بالأمن القومي، من يفعل ذلك؟".

وذكرت تقارير إعلامية أن الكتاب المنتظر صدوره في مارس/آذار المقبل، سوف يذكر أن ترامب أبلغ بولتون صراحة أنه سوف يستفيد من تفويض مجلس الشيوخ للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا للضغط على كييف للإعلان عن تحقيق يلحق ضررا سياسيا بمنافسه، وهو ما نفاه ترامب ذلك، متهماً بولتون بأن كل ما يسعى إليه هو "بيع كتابه".

وأقيل بولتون، الذي ينتمي لتيار المحافظين الجدد، والمعروف بمواقفه المتشددة، في سبتمبر/أيلول من إدارة ترامب على خلفية خلاف مع الرئيس الأمريكي حول عدد من ملفات السياسة الخارجية الحساسة، من أفغانستان إلى كوريا الشمالية.