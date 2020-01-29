العراق يسعى لتوسيع دور الناتو على حساب الولايات المتحدة

بدأ مسؤولون عراقيون وغربيون مناقشات حول إمكانية منح حلف شمال الأطلسي (الناتو) دوراً أكبر في البلاد، على حساب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال اللواء عبدالكريم خلف المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، الأربعاء: "نتحاور مع أعضاء في الناتو مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، حول مجموعة سيناريوهات، وذلك حول عدم وجود قوات قتالية أو استخدام مجالنا الجوي".

وقال مسؤولان غربيان إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي طلب منهما "صياغة بعض الخيارات"، وهو ما تم بالفعل.

وتضمنت الخيارات تشكيل ائتلاف لا تقوده الولايات المتحدة، أو تفويضاً معدلاً يحدد أنشطة التحالف أو دوراً موسعاً لمهام منفصلة للناتو في العراق.

وتشكلت بعثة الناتو بقيادة كندا عام 2018، وتضم نحو 500 جندي يتولون تدريب القوات العراقية، لكن حتى هذه القوة علقت مهماتها منذ الغارة الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

والتحالف الدولي الذي تشكل عام 2014، لديه نحو 8000 جندي في العراق، غالبيتهم أمريكيون.

وقال مسؤول غربي إن خيار توسيع دور "الناتو" حصل على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء والجيش العراقيين، وحتى الفصائل المعادية للولايات المتحدة.

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لكنه قال: "ستظل الولايات المتحدة قادرة على محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وبإمكان العراقيين ادعاء طرد الولايات المتحدة".

محاربة داعش

ومن المتوقع أن تطرح الخيارات المختلفة خلال اجتماع، الأربعاء، بين العراق والناتو في عمّان، ومرة أخرى الشهر المقبل مع وزراء دفاع الناتو.

وقوبلت عملية قتل قاسم سليمان قائد الحرس الثوري الإيراني، باستياء واسع من بغداد التي اعتبرتها خرقاً للسيادة وللاتفاقية مع التحالف الدولي التي تتركز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وصوت البرلمان العراقي عقب ذلك بيومين على إنهاء وجود القوات الأجنبية، ومنهم 5200 جندي أمريكي، وتعليق العمليات المشتركة مع التحالف ضد الإرهابيين.

ودعا عبدالمهدي، بعد تصويت البرلمان، الولايات المتحدة لإرسال وفد إلى بغداد لمناقشة الانسحاب، الأمر الذي قوبل برفض من الخارجية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد لحلف شمال الأطلسي أن يلعب دوراً أكبر في المنطقة.

وألمح مبعوثه الخاص للتحالف جيمس جيفري إلى وجود تحول رغم قوله إن المحادثات في "مرحلة مبكرة للغاية".

ويركز التحالف منذ إعلان العراق "النصر" على تنظيم داعش الإرهابي نهاية 2017، على الضربات الجوية ضد الخلايا النائمة وفلول الإرهابيين.