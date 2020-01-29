انت الان تتابع المفوضية الأوروبية: المحادثات حول ما بعد البريكست ستعقد كل 3 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مسودة التفويض لكبار مسؤوليها بشأن المفاوضات حول العلاقة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) .
وأفاد نائب رئيسة المفوضية، ماروس سيفكوفيتش، بأن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه "يفكر في جدول مكثف للغاية" من أجل التسوية بأكبر قدر ممكن خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث تجري المفاوضات مرة كل ثلاثة أسابيع.
ويضيف قائلا: "سوف يتبع الاتحاد الأوروبي نمط المفاوضات الناجح للغاية حتى الآن"، مشيرا إلى الاحتفاظ بـ"الثقة الكاملة" في بارنييه ووحدة الـ 27 دولة المتبقية.
ويضيف سيفكوفيتش أن التكليف التفاوضي يجب أولا أن يحصل على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل بدء المفاوضات.
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