شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الطاقة الإسرائيلى : إسرائيل أحبطت هجوما إلكترونيا خطيرا على محطة كهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أحبطت هجوما إلكترونيا كبيرا على واحدة من محطاتها للطاقة قبل بضعة أشهر، وقال شتاينيتز خلال مؤتمر تقنية الإنترنت فى تل أبيب دون الخوض فى تفاصيل "كانت محاولة خطيرة ومعقدة للغاية للسيطرة على واحدة من محطاتنا للكهرباء وإيقاف العمل فيها". وأبلغ يوسى شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال فى شركة الكهرباء المملوكة للدولة، لرويترز، إنه على علم بالواقعة رغم أنها لم تستهدف أيا من محطات الشركة. وتمد الشركة إسرائيل بسبعين فى المئة من الطاقة الكهربائية، بينما تأتى النسبة الباقية من شركات صغيرة منافسة. واتهم يوسى شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال فى شركة الكهرباء المملوكة للدولة، أن جماعات مسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، وجماعة حزب الله اللبنانية، و"دولا لا تحب إسرائيل" مثل إيران يعتقد أنها المسئولة عن معظم الهجمات.



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