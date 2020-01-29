مواطنة قطرية تعليقا على وسم #تميم_يعادي_شعبه: باتت حياتنا لا تليق بنا كمواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تفاعل ناشطون عرب من مختلف الجنسيات مع وسم #تميم_يعادي_شعبه، وتصدر الهاشتاج الترتد الثالث.



وكشف الهاشتاج تعقد الحياة في قطر بعد قيام النظام الحاكم بهدر الأموال فيما يخدم الإرهاب، بدلا من انفاقها فيما يخدم الشعب القطري.

وفيما يلي يرصد "الخليج 365" ابرز الردود على هاشتاج #تميم_يعادي_شعبه:

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حيث قالت خوله: "بيد نظام الحميدين تم زعزعه استقرار و أمن المنطقه بسبب تحلفه مع تركيا و الاخوان و إيران"#تميم_يعادى_شعبه.

فيما العربي الأصيل: "بلادنا تتمتع باقتصاد قوى ولا توفر ما يكفى احتياج المواطن القطري #تميم_يعادى_شعبه".

وعلق وسيم الزاجل: "خالد بن حمد بن خليفه شقيق أميرنا اساء لقطر و يحاول أميرنا التكتكم عن جرائمه رغم أنها واضحه كالشمس #تميم_يعادى_شعبه".

وعبر صديق الماسي عن رأيه وكتب: "الاهمال فى أعمال البلديات يجب أن يواجه مجتمعياً مادامت الحكومة لا تتخذ أى موقف #تميم_يعادى_شعبه".

وقال زمام: "لم تتوقف جرائم تنظيم الحميدين فتورط في التجسس علي حوالي 1200 شخصيه امريكيه #تميم_يعادى_شعبه".

وعلقت سارة الدوحة: "أمام أعيننا تذهب اموالنا سدي و نحن في وطننا نعيش حياه لا تليق بمواطنين قطريين. #تميم_يعادى_شعبه".