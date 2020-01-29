بمشاركة" فرقاطات ولنشات صواريخ وسفن دورية صاروخية".. تفاصيل مناورات "مرجان 16" المشتركة بين مصر والسعودية

للأسبوع الثاني، تتواصل فعاليات التدريب البحري المشترك "مرجان 16" بين عناصر من القوات البحرية السعودية والمصرية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في مصر.

ويشهد التدريب الحالي العديد من الأنشطة العسكرية البحرية الرامية إلى تعزيز جهود التنسيق بين البلدين.

ويركز التدريب على مجموعة أنشطة عسكرية تستهدف صقل وتطوير قدرات القوات البحرية للبلدين في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة، والاتصالات، وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

كما يركز التدريب على تأمين المسرح البحري بالبحر الأحمر، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي، فضلا عن مجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

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وتخلل العمليات التدريبية أيضا تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية، والرمايات الليلية الاحترافية لعناصر القوات الخاصة البحرية من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية، وعلى رأسها أعمال مكافحة الإرهاب بالبحر والتعامل مع الأعمال العدائية التي من المحتمل استخدامها ضد الجزر بالبحر الأحمر. جدير بالذكر أن فرقاطات ولنشات صواريخ وسفن دورية صاروخية، تشارك في المناورات.

شهدت الأيام الماضية تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة للقوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية ، تخللها تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية والرمايات الليلية ،التى تركزت على التدريبات الإحترافية لعناصر القوات الخاصة البحرية من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية ، وعلي رأسها أعمال مكافحة الإرهاب بالبحر والتعامل مع العدائيات التى من المحتمل إستخدامها ضد الجزر بالبحر الأحمر. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

يأتى التدريب "مرجان-16" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون العسكرى مع البحرية السعودية ، وتطوير قدرات القوات البحرية المصرية والسعودية فى مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والإتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات الغير نمطية وتأمين المسرح البحرى بالبحر الأحمر مع توحيد العقائد التدريبية والعملياتية.