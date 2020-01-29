"اعرف فلوسك راحت فين".. أين تذهب أموال وديعة الصيانة الذي يسددها حاجزي شقق الإسكان؟

نجحت مشروعات الإسكان المختلفة سواء كانت إسكان اجتماعي أو دار مصر في حل أزمة كبيرة ظلت عالقة منذ سنوات.

ولكن يبقى السؤال الأهم والذي يبحث عنه الكثيرون خاصة ساكني وحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي "أين تذهب أموال وديعة الصيانة؟" خاصة أنها في كثير من الأحيان تتعدى رقمًا كبيرًا من المال.

بدوره، قال المهندس كمال فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، إن الشركة هي المسؤولة عن توفير بعض الخدمات لحاجزي مشروع الإسكان الاجتماعي ودار مصر، والتي تتمثل في الصيانة والآمن والنظافة.

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن الشركة لها العديد من الهمام داخل المواقع التي استلمتها، ففي مشروع دار مصر، تبدا المهام بصيانة العمارات والسلالم والأرصفة ومواسير الصرف والأسطح، والأبواب والشبابيك وأعمال الأنارة الداخلية بجانب تغيير التالف منها، وتنظيف المناور لكل عمارة، وتفريغ صناديق القمامة، وسقية سقف العمارة بالأسمنت اللباني مرة واحدة سنويًا، بجانب أعمال الحراسة.

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وأشار أنه لا يوجد خلاف بين الخدمات التي تقدم في مشروع دار عن الإسكان الاجتماعي، إلا في مهمة الحراسة والأمن،مشروع دار مصر عبارة عن كمبوند مغلق به أسوار خرسانية كما يوحجد بوابات لكل موقع، أما في الإسكان الاجتماعي فالموقع مفتوح، لكن يوجد بعض من أفراد الآمن على الأماكن الهامة مثل محولات الكهرباء وغرف التفتيش على المياه والصرف.

وعن زيادة الأموال المنفقه أن قيمة وديعة الصيانة، قال فهمي يوجد بند في كل كراسات شروط المشروعات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان ينص على عمل تسوية بنهاية كل عام للخدمات التي قدمتها الشركة وفي حال وجود أي زيادة عن المالغ المقررة لهذه الخدمات سيتحملها السكان، لكن حتى الآن لم نلجأ لهذا "الأموال الى موجودة مكفية". حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وأشار إلى أن الشركة هي من تنفذ البوابات الإلكترونية بتكليف من أجهزة المدن من خلال وديعة الصيانة التي يسددها الحاجزين وتبلغ 5% من ثمن الشقة.

وأوضح أن عقد الشركة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، يشمل إدارة وتقديم خدمات الصيانة والنظافة لنحو 200 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن الجديدة، لمدة 5 سنوات.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التحويل للحاجزين بمشروع «الإسكان الاجتماعي» بـ(الإعلان الثامن «كراسة الشروط الحمراء والزرقاء»- الإعلان التاسع- الإسكان القومي من 2005: 2009- النقابات «محدودي الدخل»)، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً، والوحدات الجاري تنفيذها، أو بـ(المدن / المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية، وانطبقت عليهم شروط الحجز، وذلك حتى يوم 1/3/2020، كفرصة أخيرة للحاجزين، لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل لتقديم «طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية» عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".