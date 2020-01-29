ابو شرف: لتعميم البطاقة الصحية الالكترونية لتخفيف العبء عن المنتسبين

تمنى نقيب الأطباء ​شرف ابوشرف​ أن يتحول حلم البطاقة الصحية إلى واقع، ومطبقا على جميع اللبنانيين، وخصوصا في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ و​وزارة الصحة​.

وخلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها "​تعاونية موظفي الدولة​" ظهر اليوم برئاسة الدكتور ​يحيى خميس​، عن " البطاقة الصحية الالكترونية"، في اطار "برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية TAF " الممول من ​الاتحاد الاوروبي​، أكد أبو شرف أن "البطاقة الصحية تهدف إلى تسهيل الاجراءات الادارية الروتينية، وتحقيق السرعة في انجاز المعاملات، وتخفيف العبء عن المنتسبين من جهة والتوفير في ​المال​ العام من جهة اخرى".

واعتبر ابو شرف أن "الوصفة الطبية الموحدة ساهمت في تخفيض سعر الدواء عند استعمال الجينيريك، وادت الى تفعيل رقابة اكتر على الوصفات الطبية".

كما وتطرق الى العمل القائم على جدول الاعمال الطبية لتحديثه وجعله مطابقا للواقع الذي نعيشه. واكد اخيرا ان "​نقابة الاطباء​ تعمل جاهدة وتمد يدها للتعاون في كل المجالات التي تساعد على تحسين الجودة في مجال الرعاية الصحية، وتؤمن الشفافية، وتمنع الفساد".

