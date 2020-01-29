قوى الأمن: حفريات وأشغال قرب وزارة الدفاع من دون منع المرور

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقـات العامـة أن "شركة ​مياه بيروت​ و​جبل لبنان​، ستقوم بأعمال ​حفريات​ لإصلاح قسطل ل​مياه الشفة​ على الطريق الممتد منمفرق ​وزارة الدفاع​ صعوداً بجانب محطة "كورال" للمحروقات، وذلك اعتباراً من ​الساعة​ 7.00من يوم الخميس30/1/2020ولحين الإنتهاء.علماً أن هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور أو إلى تحويل السير؟"، داعية المواطنين إلى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام. إضغط للمزيد

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