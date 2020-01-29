أوضح عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​أميركا​ اليوم تستعمل فائض قوتها في محاولة لإلزام اخوتنا ​الفلسطينيين​ وإلزامنا في صفقة عار تراعي فقط مطالب عدونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: أميركا ستعمل على إلزامنا في صفقة عار تراعي فقط مطالب عدونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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